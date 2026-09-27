MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ... Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Uluslar Ligi 2. maçında Türkiye, İtalya'yı konuk ediyor. Milyonlar tek yürek olacak ve millileri destekleyecek. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen vatandaşlar sıklıkla "Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, İtalya karşılaşması için bugün otobüsle Bursa'ya geçecek. Ay-Yıldızlılar, maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de son çalışmasını yapacak. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuzun stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.

14. randevu

Türkiye ile İtalya, bugüne kadar oynanan 13 karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unda İtalya sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında henüz galibiyet elde edemedi.