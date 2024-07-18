Milli Sporcu Alp Aksoy, İsveç pistlerinde yarışıyor
Türkiye’nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi’ndeki dördüncü yarışı için İsveç’te gitti. Fusion Motorsport pilotu olarak yarışan Aksoy, 20 Temmuz'a dek İsveç'te mücadele verecek.
Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Aksoy, Champions of the Future Serisi’nde Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde yarışıyor. 20 Temmuz'a kadar sürecek Champions of the Future Serisi, Motorsport TV üzerinden canlı yayınlanacak. Toplamda 5 ülkede düzenlenen serinin son etabı, 5 Eylül’de İngiltere’nin Grantham şehrindeki PF International Karting Pisti’nde düzenlenecek.
Ağustos yarış rotası: FIA Avrupa Şampiyonası
Aksoy, Champions of the Future serisinde yarışmaya devam erken, 1-4 Ağustos tarihleri arasında yine Asum Ring’de gerçekleşecek FIA Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak.