Milli takımda Stefan Kuntz dönemi bitti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildiği bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı, milli takımın aldığı kötü sonuçların ardından geldi.
Milliler ilk olarak EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'la 1-1 berabere kalırken, Japonya'ya hazırlık maçında 4-2 yenilmişti.
Stefan Kuntz, Japonya maçı sonrası oyuncuları eleştirmişti.
20 maça çıktı
Eylül 2019'da Milli Takım'da göreve başlayan Stefan Kuntz, 20 maçta 1.95 puan ortalaması tutturdu. Milliler bu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Milli takım ikinci
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5 maç sonunda 10 puanla aynı puandaki Hırvatistan'ın gerisinde ikinci sırada. Milliler Hırvatistan, Letonya ve Galler'le karşılaşacak.