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Milli takımda Stefan Kuntz dönemi bitti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildiği bildirildi. 

Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı, milli takımın aldığı kötü sonuçların ardından geldi.

Milliler ilk olarak EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'la 1-1 berabere kalırken, Japonya'ya hazırlık maçında 4-2 yenilmişti.

Stefan Kuntz, Japonya maçı sonrası oyuncuları eleştirmişti. 

20 maça çıktı

Eylül 2019'da Milli Takım'da göreve başlayan Stefan Kuntz, 20 maçta 1.95 puan ortalaması tutturdu. Milliler bu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Milli takım ikinci

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5 maç sonunda 10 puanla aynı puandaki Hırvatistan'ın gerisinde ikinci sırada. Milliler Hırvatistan, Letonya ve Galler'le karşılaşacak.