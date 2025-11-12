Milliler, Dünya Kupası yolunda son virajda! Elemelerde son hafta heyecanı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası yarın 8 karşılaşmayla başlayacak. A Milli Futbol Takımı, gruptaki son iki maçında önce Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak, ardından 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya deplasmanına çıkacak. Bu iki mücadele, Türkiye’nin Dünya Kupası hedefi açısından kritik önem taşıyor. Gruplarını lider bitiren takımlar doğrudan bileti alırken, ikinciler play-off oynayacak. Elemelerde heyecan son haftaya taşınıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki son iki maçında önce Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek, ardından İspanya deplasmanına çıkacak.
Milliler gelecek hafta İspanya deplasmanında
Ay-yıldızlılar bu hafta Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak, ardından gelecek hafta ise Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda İspanya'ya konuk olacak. Bu iki mücadele, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası hedefi açısından belirleyici olacak.
Grup aşaması tamamlanıyor
Elemelerin grup aşaması bu maçlarla tamamlanacak. Gruplarını lider bitiren takımlar doğrudan Dünya Kupası bileti alırken, ikinci sıradaki takımlar play-off aşamasında mücadele edecek.
Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı ise şöyle:
13 Kasım Perşembe
• D Grubu:
20.00 Azerbaycan-İzlanda
22.45 Fransa-Ukrayna
•F Grubu:
20.00 Ermenistan-Macaristan
22.45 İrlanda-Portekiz
•I Grubu:
20.00 Norveç-Estonya
22.45 Moldova-İtalya
•K Grubu:
22.45 Andorra-Arnavutluk
22.45 İngiltere-Sırbistan
14 Kasım Cuma
•A Grubu:
22.45 Lüksemburg-Almanya
22.45 Slovakya-Kuzey İrlanda
•G Grubu:
20.00 Finlandiya-Malta
22.45 Polonya-Hollanda
•L Grubu:
22.45 Cebelitarık-Karadağ
22.45 Hırvatistan-Faroe Adaları
15 Kasım Cumartesi
•B Grubu:
22.45 İsviçre-İsveç
22.45 Slovenya-Kosova
•C Grubu:
22.45 Danimarka-Belarus
22.45 Yunanistan-İskoçya
•E Grubu:
20.00 Türkiye-Bulgaristan
20.00 Gürcistan-İspanya
•H Grubu:
20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya
22.45 Bosna Hersek-Romanya
•J Grubu:
17.00 Kazakistan-Belçika
20.00 Lihtenştayn-Galler