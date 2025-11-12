Milliler, Dünya Kupası yolunda son virajda! Elemelerde son hafta heyecanı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki son iki maçında önce Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek, ardından İspanya deplasmanına çıkacak.

Milliler gelecek hafta İspanya deplasmanında

Ay-yıldızlılar bu hafta Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak, ardından gelecek hafta ise Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda İspanya'ya konuk olacak. Bu iki mücadele, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası hedefi açısından belirleyici olacak.

Grup aşaması tamamlanıyor

Elemelerin grup aşaması bu maçlarla tamamlanacak. Gruplarını lider bitiren takımlar doğrudan Dünya Kupası bileti alırken, ikinci sıradaki takımlar play-off aşamasında mücadele edecek.

Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı ise şöyle:

13 Kasım Perşembe

• D Grubu:

20.00 Azerbaycan-İzlanda

22.45 Fransa-Ukrayna

•F Grubu:

20.00 Ermenistan-Macaristan

22.45 İrlanda-Portekiz

•I Grubu:

20.00 Norveç-Estonya

22.45 Moldova-İtalya

•K Grubu:

22.45 Andorra-Arnavutluk

22.45 İngiltere-Sırbistan

14 Kasım Cuma

•A Grubu:

22.45 Lüksemburg-Almanya

22.45 Slovakya-Kuzey İrlanda

•G Grubu:

20.00 Finlandiya-Malta

22.45 Polonya-Hollanda

•L Grubu:

22.45 Cebelitarık-Karadağ

22.45 Hırvatistan-Faroe Adaları

15 Kasım Cumartesi

•B Grubu:

22.45 İsviçre-İsveç

22.45 Slovenya-Kosova

•C Grubu:

22.45 Danimarka-Belarus

22.45 Yunanistan-İskoçya

•E Grubu:

20.00 Türkiye-Bulgaristan

20.00 Gürcistan-İspanya

•H Grubu:

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya

22.45 Bosna Hersek-Romanya

•J Grubu:

17.00 Kazakistan-Belçika

20.00 Lihtenştayn-Galler