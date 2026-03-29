Mircea Lucescu öldü mü? Lucescu sağlık durumu nasıl?

Mircea Lucescu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 80 yaşındaki teknik direktörün sevenleri bu gelişme sonrası büyük üzüntü yaşarken son durum merak ediliyor. Yoğun şekilde "Lucescu sağlık durumu nasıl" sorusunu yöneltiyor.

Lucescu sağlık durumu nasıl?

Mircea Lucescu bugünkü Romanya Milli Takımı'nın antrenmanında fenalaşarak yere yığılırken acilen hastaneye kaldırıldı.

Acil yapılan müdahale sonrası Lucescu'nun durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kalp krizi ya da daha ciddi bir durum olmadığı belirtildi.