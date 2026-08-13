NBA tarihine geçecek satış: Lakers için anlaşma sağlandı

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NBA'in en köklü ve değerli kulüplerinden Los Angeles Lakers'ta tarihi bir satış için anlaşmaya varıldı. İş insanları Josh Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger'ın Lakers'ı 12,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi. İşlemin tamamlanması halinde ABD profesyonel spor tarihinin en yüksek bedelli kulüp satışı gerçekleşecek.

Associated Press'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Los Angeles Lakers'ın Josh Kushner ve Bob Iger'a satılması için taraflar anlaşmaya vardı. Tarafların satışın mali ayrıntılarını resmi olarak açıklamamasına karşın anlaşmanın değerinin 12,5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Lakers böylece yalnızca yaklaşık bir yıl içinde ikinci kez el değiştirmiş olacak. Mark Walter, geçen yıl Buss ailesinden kulübün kontrol hissesini satın almış ve o işlemde Lakers'a 10 milyar dolar değer biçilmişti.

ABD spor tarihinde yeni rekor

12,5 milyar dolarlık anlaşmanın tamamlanması halinde ABD profesyonel spor tarihinin en yüksek bedelli takım satışı gerçekleşmiş olacak.

NBA kulüplerinin değerlemeleri son yıllarda hızlı şekilde yükseldi. Michael Jordan, Charlotte Hornets'taki çoğunluk hissesini yaklaşık üç yıl önce 3 milyar dolarlık değerleme üzerinden satarken Boston Celtics'in satışında değerleme 6 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Lakers'ın geçen yıl 10 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmişti. Kushner ve Iger'ın 12,5 milyar dolarlık anlaşması ise çıtayı bir kez daha yukarı taşıdı.

Kushner ve Iger'dan ilk açıklama

Josh Kushner ve Bob Iger, satış anlaşmasının ardından yaptıkları ortak açıklamada, “Hayat boyu NBA taraftarı olarak dünyanın en ikonik spor organizasyonlarından Los Angeles Lakers'ın sorumluluğunu üstlenme fırsatından büyük onur duyuyoruz. Jerry ve Jeanie Buss'ın liderliğine ve vizyonuna büyük saygı duyuyoruz. Uzun vadeli taahhüdümüz bu temel üzerine inşa etmek, en üst seviyede rekabet etmek ve bu olağanüstü takıma, taraftarlarına ve Los Angeles şehrine hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Risk sermayesi yatırımcısı Kushner ile Disney'in eski CEO'su Iger'ın daha önce Las Vegas'ta kurulması gündemde olan olası bir NBA genişleme takımına yatırım yapmak için birlikte çalıştıkları belirtildi.

Satış için NBA'in onayı gerekiyor

Dev anlaşmanın tamamlanabilmesi için NBA Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor. Onay sürecinin birkaç hafta sürebileceği belirtilirken kurulun bir sonraki toplantısının eylül ayında New York'ta yapılması planlanıyor.

Lakers efsanesi Magic Johnson da anlaşmaya destek verdi. Johnson, “Lakers taraftarları, bundan daha iyi iki sahip bulamazdınız. Bob'u 40 yılı aşkın süredir şahsen tanıyorum. Lakers'ı ve basketbolu her zaman sevdi ve Los Angeles'a şampiyonlukları geri getirecek” dedi.

Mark Walter 10 ay sonra satıyor

Satışın dikkat çeken taraflarından biri de Mark Walter'ın Lakers'ın kontrolünü aldıktan yalnızca 10 ay sonra takımı elden çıkarma kararı oldu.

Walter ilk olarak 2021'de Lakers'ın yüzde 27'lik azınlık hissesini satın almış, geçen yıl ise Buss ailesinden kontrol hissesini devralmıştı. Söz konusu işlem NBA takım sahipleri tarafından geçen ekim ayında onaylanmıştı.

Lakers'ın yeni döneminde Luka Doncic

NBA'de 17 şampiyonluğu bulunan Los Angeles Lakers, son şampiyonluğunu 2020 yılında kazandı. Takım son dört sezonda play-off'lara kalırken kadronun merkezinde 2028-29 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Luka Doncic yer alıyor.

Doncic, satış haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Lakers oyuncusu olmak benim için her şey demek ve yeniden sahaya çıkıp Los Angeles'a bir şampiyonluk getirmek için heyecanlıyım. Son birkaç yılda büyük değişikliklere alıştım ancak ne olursa olsun bu ikonik organizasyonun potansiyelinin sınırı olmadığını biliyorum. Josh ve Bob ile tanışmayı ve Los Angeles'ta özel bir şey inşa etmek için çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Satış anlaşması, NBA tarihinin en skorer oyuncusu LeBron James'in sekiz sezonun ardından Lakers'tan ayrılarak Philadelphia 76ers'a gitmesinden birkaç hafta sonra gündeme geldi.

Yeni sahipler kim?

41 yaşındaki Josh Kushner, daha önce NBA'de Memphis Grizzlies'ta hisse sahibi olurken halen Miami Heat'te azınlık payına sahip. Kushner, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi olarak da biliniyor.

75 yaşındaki Bob Iger ise uzun yıllar Disney'in CEO'luğunu yürüttü. Iger ve eşi Willow Bay, 2024 yılında kadın futbol takımı Angel City FC'nin kontrolünü, kulübü 250 milyon dolar değerleyen bir anlaşmayla satın almıştı.

Kushner ve Iger'ın Lakers'ı 12,5 milyar dolara satın alma işlemi NBA'den onay alırsa, ABD spor ekonomisinde yeni bir satış rekoru kırılmış olacak.