Basketbolseverler Olimpiakos Fenerbahçe Tarfin maçını bekliyor. Kıran kırana geçecek mücadeleyi kaçırmak istemeyenler tarihi ve saati araştırıyor. İşte "Olimpiakos Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Olimpiakos Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpiakos Fenerbahçe Tarfin maçı bu akşam saat 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius müsabaka öncesi yaptığı açıklamada "Sezonun en zorlu deplasman yolculuklarından birine çıkıyoruz. Olympiacos, son şampiyon ve bu maç, hangi seviyede olduğumuzu görmek için çok iyi bir fırsat. Atina’da kazanmak her zaman çok zor. Sahaya en iyi halimizi yansıtmamız gerekiyor" dedi.