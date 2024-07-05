Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na bir katılım daha: Atletizmde 16 sporcu temsil edecek

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.

Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.

Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şunlar:

- Erkekler

100 metre: Kayhan Özer

400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Maraton: Kaan Kigen Özbilen

Yüksek atlama: Alperen Acet

Üç adım atlama: Necati Er

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Çekiç atma: Özkan Baltacı

- Kadınlar

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

Yüksek atlama: Buse Savaşkan

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Emel Dereli

Cirit atma: Eda Tuğsuz

- Karışık

Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir