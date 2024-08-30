Paris'teki milli tekvandocularımızdan madalya başarısı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki para tekvando müsabakalarında ülkemizi temsil eden sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dün akşamki karşılaşmalar sonucunda para tekvando erkekler K44 58 kiloda Ali Can Özcan gümüş madalya, Meryem Betül Çavdar ise kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can Özcan, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı. Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.
Kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan Ali Can Özcan, paralimpik oyunlarda ise ilk madalyasını elde etti.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar ise kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı.