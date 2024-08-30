Paris'teki milli tekvandocularımızdan madalya başarısı

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can Özcan, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı. Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan Ali Can Özcan, paralimpik oyunlarda ise ilk madalyasını elde etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar ise kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı.