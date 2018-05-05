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Play-off'a kalan son takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off'a kalan son takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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Spor Toto 1. Lig'in normal sezonunu son haftasında Altınordu ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off'a kalan son takım oldu.

Bu sonuçla 53'er puana ulaşan üç ekipten Gazişehir Gaziantep ve Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor play-off'a kalırken, Altınordu play-off dışında kaldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular sevinç yaşarken, Altınordulu futbolcular üzüldü.

Kaynak: AA

Son dakika büyükşehir belediye erzurumspor altınordu

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