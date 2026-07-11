Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Fenerbahçe bir hazırlık maçına daha çıkıyor. Taraftar takımını bir an önce sahada görmek isterken mücadele bilgileri de merak ediliyor. İşte "Pogon Szczecin Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile oynayacağı karşılama bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Sarı Kanarya'nın hazırlık maçı TV100'den canlı yayınlanacak.

Sarı Kanarya'dan 5 gollü galibiyet

Summer Series Upper Austria kapsamında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker’le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.