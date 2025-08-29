Portekiz basını duyurdu: Benfica ile Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için anlaştı!
Son dakika… Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu transferi için 25 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Portekiz basınına göre milli yıldız takıma veda etti, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe, transfer gündeminin en çok konuşulan ismi Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katarak mutlu sona ulaştı.
Portekiz basınından Record’un haberine göre, Benfica ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Sarı Lacivertliler’in, 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonuslar içeren teklifi Portekiz ekibi tarafından kabul edildi.
Evrak işlemleri başladı
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya veda ettiği ve Türkiye’ye dönüş hazırlıklarına başladığı belirtildi.
Sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmayan milli futbolcunun transferi için kulüpler arasında evrak işlemleri başlatıldı.
Resmi duyurunun kısa süre içinde yapılması bekleniyor.