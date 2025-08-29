Portekiz basını duyurdu: Benfica ile Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için anlaştı!

Fenerbahçe, transfer gündeminin en çok konuşulan ismi Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katarak mutlu sona ulaştı.

Portekiz basınından Record’un haberine göre, Benfica ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Sarı Lacivertliler’in, 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonuslar içeren teklifi Portekiz ekibi tarafından kabul edildi.

Evrak işlemleri başladı

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya veda ettiği ve Türkiye’ye dönüş hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmayan milli futbolcunun transferi için kulüpler arasında evrak işlemleri başlatıldı.

Resmi duyurunun kısa süre içinde yapılması bekleniyor.