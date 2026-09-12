Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi?

Jose Morinhuo yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Real Madrid'in bu hafta konuğu Rayo Vallecano oluyor. Geçen hafta yenilen Madrid bu hafta hata yapmak istemiyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman?

Real Madrid Rayo Vallecano maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Rayo Vallecano: Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Tsitaishvili, Camello, A Garcia

Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in ilk 11'de olması bekleniyor. Jose Mourinho son yaptığı açıklamada "Yarın rotasyon olur mu? Belki doğrudan bir rotasyon değil ama kesinlikle taze bir enerji, dinlenmiş bacaklar göreceğiz. Salı günkü maça hazırlanmak için çok çalıştık. Camavinga, Bernardo ve Arda geri dönüyor... Güçlü bir kadromuz var; bu da bazı oyuncuları dinlendirirken dinç durumdaki diğer isimlere şans tanımamıza olanak sağlıyor" dedi.