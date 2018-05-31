Real Madrid'de Zidane istifa etti

31 Mayıs 2018

Real Madrid'de istifa depremi yaşanıyor.

Üç yıldır görevde olan ve bu süre zarfında Şampiyonlar Ligi'ni art arda üç kere kazanma başarısı yakalayan Zinedine Zidane görevinde ayrıldığını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Görevimden ayrılıyorum. Bu herkes için doğru zaman. Bu biraz garip gelebilir ama hepimiz için en iyisi bu. Bu takımın kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Üç yıl sonra değişikliğin zamanı" dedi.

Real Madrid La Liga'da geçtiğimiz yılı şampiyonluk yaşarken, bu yıl ligi Atletico Madrid'in 3,şampiyon Barcelona'nın 17 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.