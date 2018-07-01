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Rusya-İspanya maçında sürpriz sonuç

Rusya, son 16 turunda eşleştiği İspanya'yı penaltılarda devirerek çeyrek finale yükseldi.

Rusya-İspanya maçında sürpriz sonuç
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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Rusya, 1-1 tamamlanan maçta İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

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Son dakika rusya ispanya dünya kupası

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