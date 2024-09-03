Şahika Ercümen, Antalya'daki şampiyonada 3 altın kazandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 gündür devam eden şampiyonada, 62 sporcu mücadele ediyor. Yarışlarda dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, büyük kadınlar kategorisinde katıldığı 3 branşta altın madalya kazandı.

Milli sporcu, sabit ağırlık monopalette 85 metre, sabit ağırlık çift palette 77 metre ve paletsiz ip destekli branşında 75 metreye dalış gerçekleştirdi.

Hedef yine altın

Ercümen, ödül törenindeki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın akabinde kazandığı altın madalyayla Türkiye'yi eylül ve ekimde yapılacak dünya şampiyonası ve dünya kupasında en iyi şekilde temsil ederek, yeni zaferlere imza atmak istediğini söyledi.

Yakında yapılacak 3 önemli uluslararası turnuvaya dikkati çeken Ercümen, "Bu şampiyonluğun motivasyonuyla çalışmaları arttırıp, Yunanistan, Korsika ve Kaş'ta yapılacak yarışmalarda da ülkemiz için altın madalyayı hedefliyorum." dedi.

Ercümen, 5 Eylül'de Korsika'daki AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'na, 16 Eylül'de Kaş'ta yapılacak CMAS Dünya Serbest Dalış Kupası'na ve 2 Ekim'de Yunanistan'da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'na katılacak.