Salah, Dünya Kupası'nı kaçırabilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, sakatlanan Muhammed Salah'ın durumuna ilişkin, "FIFA Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Omzunda ciddi bir sorun var. Gerçekten inanılmaz bir durum" dedi.
Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı futbolcu Salah'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Klopp, "Maç sonunda hastaneye gitti ve omzunun röntgeni çekildi. Durum iyi gözükmüyor." ifadesini kullandı.
Mısırlı oyuncunun sakatlığının ciddi olabileceğini vurgulayan Alman çalıştırıcı, "FIFA Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Omzunda ciddi bir sorun var. Gerçekten inanılmaz bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşma sırasında Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Salah, gözyaşları içinde 31. dakikada yerini Adam Lallana'ya bırakmıştı.
Kaynak: AA