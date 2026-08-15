Salah oynayacak mı? Trabzonspor'da Mohamed Salah ilk 11'de mi?
Trabzonspor bu akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isterken Mohamed Salah'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in yeni sezonu Galatasaray-Çoruk FK karşılaşması ile başladı. Bugün de Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Bordo-mavililer 3 puan hedeflerken taraftar özellikle Salah'ın durumunu merak ediyor. Peki, Mohamed Salah ilk 11'de olacak mı?
Salah oynayacak mı?
Trabzonspor'da Salah'ın maça ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Mısırlı yıldız futbolcusunun mücadeleye daha sonra dahil olması bekleniyor.
Trabzonspor muhtemel 11'i şöyle:
Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Onuachu