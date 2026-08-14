Süper Lig’de yeni dönem: Yabancı VAR, çipli top ve gol çizgisi teknolojisi geliyor

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Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak Galatasaray-Çorumspor karşılaşmasıyla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi yayımladığı mesajda hakemlik sistemi ve teknolojik altyapıda hayata geçirilecek yenilikleri açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezonda Türk hakemliğinin gelişiminin öncelikli konular arasında yer alacağını belirtti. Bu kapsamda İngiliz hakem Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak görev yapacağını duyurdu.

Premier Lig başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın önemli organizasyonlarında görev alan Taylor'ın bilgi birikimi ve tecrübesini Türk hakemlerinin gelişimi için kullanacağını kaydeden Hacıosmanoğlu, VAR uygulamasında da yeni bir döneme geçileceğini açıkladı.

Süper Lig’de yabancı VAR hakemleri görev yapacak

Hacıosmanoğlu, Türk VAR hakemlerinin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek amacıyla uluslararası tecrübeye sahip hakemlerden yararlanılacağını bildirdi.

Belirlenen protokol kapsamında UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen yabancı VAR hakemleri, yeni sezonda Trendyol Süper Lig karşılaşmalarında görev yapacak.

TFF Başkanı, uygulamayla özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerin sahadaki yönetimlerine daha fazla odaklanmalarının amaçlandığını ifade etti.

Çipli top ve gol çizgisi teknolojisi devreye giriyor

Yeni sezonun bir diğer önemli değişikliği ise teknolojik sistemlerde olacak. Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde duyurulan ve kamuoyunda "çipli top" olarak bilinen bağlantılı top teknolojisi, Trendyol Süper Lig'de kullanılmaya başlanacak.

Bunun yanı sıra gol çizgisi teknolojisi de hayata geçirilecek. Halihazırda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi ise Advanced VAR sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşınacak.

Hacıosmanoğlu, yeni sistemlerle karar süreçlerinin hızlandırılmasını, gereksiz zaman kayıplarının önlenmesini, hata payının azaltılmasını ve oyunun akıcılığının artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

TFF Başkanı, teknolojik yenilikler ve uluslararası tecrübenin Türk hakemliğine aktarılmasıyla futbolun mümkün olduğunca sahadaki mücadeleyle konuşulmasını amaçladıklarını kaydetti.