Galatasaray sezona puan kaybıyla başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı, iki takımın da üretkenlikten uzak görüntüsüyle geçti. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci devreye hızlı başlayan Galatasaray, 53. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Yediği golün şokunu çabuk atlatan kırmızı-siyahlı takım, 59. dakikada Alexandros Kyziridis, 61. dakikada ise Jesus Ramirez'in attığı gollerle 2-1 üstünlük sağladı. Mücadelenin 69. dakikasında konuk ekip, Kyziridis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan bölümde baskısını artıran Galatasaray, Osimhen'in 90. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.

Uzatma bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Böylece iki takım da sezona birer puanla başladı.

Gol perdesini Osimhen açtı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de sezonun açılış golünü kaydetti.

Mücadelenin 53. dakikasında Lucas Torreira'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasının sağ çaprazında açılan kaleci Marcos Felipe'den sıyrıldı. Son çizgide topu kontrol eden golcü futbolcu, dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golünü atmış oldu. Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Osimhen, takımının aldığı 1 puanda başrolü üstlendi.

Sezonun ilk sarı kartı Yunus'a

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk sarı kartını Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün gördü.

Sezonun açılış maçının 32. dakikasında orta sahada rakibini çeken Yunus, hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart, Süper Lig'de sezonun ilk sarı kartı olarak kayıtlara geçti.

İlk kırmızı kart Kyziridis'e çıktı

Süper Lig'de sezonun ilk kırmızı kartını Arca Çorum FK'den Alexandros Kyziridis gördü.

Mücadelenin 69. dakikasında orta sahada Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından hakem Batuhan Kolak, Yunan futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Sanchez'in hatası golle sonuçlandı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in yaptığı hata sonrasında Çorum FK golü buldu.

Mücadelenin 61. dakikasında savunma arkasına atılan topu kendi yarı sahasının ilk metrelerinde kalecisine vermek isteyen Sanchez'in pası kısa düştü. Araya giren Jesus Ramirez, ceza yayı çevresine kadar sokuldu. Kaleci Uğurcan Çakır açıyı kapatmak için kalesinden çıkarken Ramirez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Çorum FK, 2 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Tribünlerde "Yönetim istifa" sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Mücadelenin 61. dakikasında Ramirez'in Arca Çorum FK'yi 2-1 öne geçiren golünün ardından tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratı yükseldi. Karşılaşmanın devamında ve bitiş düdüğünün ardından da istifa tezahüratları sıkça tekrarlandı.

Taraftarlar ayrıca "Dursun Özbek transfer nerede?" şeklinde tezahürat yaparak transfer beklentilerini dile getirdi.

Sahasındaki açılış maçlarını kazanma serisi sona erdi

Galatasaray, sahasında oynadığı açılış maçlarını kazanma serisini sürdüremedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında oynadığı son 12 ilk hafta mücadelesinin tamamından 3 puanla ayrılmıştı.

Bu sezonu Arca Çorum FK mücadelesiyle açan Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak serisini sonlandırdı.

Ligde iç sahadaki son 36 maçta yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 36 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

Çorum FK, ilk puanını son şampiyondan aldı

Tarihinde ilk Süper Lig maçına çıkan Arca Çorum FK, ilk puanını Galatasaray karşısında kazandı. Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray'a konuk oldu. Mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan Çorum FK, tarihinin ilk Süper Lig puanını hanesine yazdırdı.

Kyziridis, Çorum FK tarihine geçti

Yunan futbolcu Alexandros Kyziridis, Çorum FK tarihinin ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden İç Anadolu temsilcisinde Kyziridis, 59. dakikada attığı şık golle takımına 1-1 beraberliği getirdi. Bu gol, Çorum FK'nin Süper Lig tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Kaleci Felipe'den kritik kurtarışlar

Çorum FK'nin Brezilyalı kalecisi Marcos Felipe, 2-1 öndeyken yaptığı 2 kritik kurtarışla takımının üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

Maçın 64. dakikasında baskı kuran Galatasaray'da Leroy Sane'nin ceza yayı civarından çektiği sert şutta Felipe, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakika içinde ev sahibi takımın kullandığı korner sonrasında oluşan karambolde top, altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı. Tecrübeli savunmacının sert şutunda bir kez daha gole izin vermeyen file bekçisi, topun ağlara gitmesini engelledi.

Konuk takımda mecburi değişiklik

Arca Çorum FK'de Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 73. dakikasında ceza sahasındaki bir pozisyonda takım arkadaşı Felipe'nin kramponunun yüzüne gelmesi sonucu sakatlanan Smolcic, oyuna devam edemedi. Sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan tecrübeli savunma oyuncusu, 75. dakikada yerini Arda Şengül'e bıraktı.