Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2018 kayıtları başladı

18 Aralık 2017

Argeus Travel & Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda beşinci kez düzenlenecek olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in 2018 yılı kayıtları başladı.

20-21 Ekim 2018 tarihlerinde Kapadokya'da gerçekleştirilecek organizasyona iki binden fazla sporcunun katılması bekleniyor.

2017 yılında 64 ülkeden bin 661 sporcunun katılımıyla düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail için Amy Sproston, Rachid El-Morabity, Mohamed El-Morabity ve Moritz Auf der Heide gibi atletler kayıtlarını yaptırdı.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2018, bir önceki yıl olduğu gibi yine Ultra-Trail World Tour kapsamında gerçekleştirilecek ve sporcuların elde ettikleri puanlar dünya sıralaması için geçerli olacak.

3 bin kişinin Kapadokya'da konaklaması bekleniyor

Peri bacaları arasında Kapadokya'da 20-21 Ekim 2018'de 119 km, 63 km ve 38 km mesafelerinde beşinci kez düzenlenecek olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail için kayıtlar başladı.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail; simgesel parkuru, 100 km'nin üzerindeki mesafesi, en az 2 yıl düzenlenmiş bir organizasyon olması ve uluslararası koşucuları da ağırlaması sayesinde bir kez daha patika koşularının şampiyonlar ligi olarak kabul edilen Ultra-Trail World Tour kapsamında düzenlenecek.

Sporcuların 119 kilometrelik CUT parkurunu 24 saat, 63 kilometrelik CMT parkurunu 12 saat 30 dakika ve 38 kilometrelik CST parkurunu da 6 saat 30 dakika içerisinde tamamlamaları gerekecek.

Bölge turizmine katkı sağlayacak Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Ürgüp şehir merkezinden başlayarak Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Akdağ, Damsa, Taşkınpaşa ve Karlık gibi bölgelerin geçilmesinin ardından yine Ürgüp şehir merkezinde sona erecek.

Organizasyon süresince yaklaşık 3 bin kişinin Kapadokya'da konaklaması beklenirken otel rezervasyonlarının 2 bin odaya yaklaşacağı ve Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizasyonunun bölge turizmine yaklaşık 5 milyon TL'lik katkı sağlayacağı da tahmin ediliyor.