Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahne alacak isimler açıklandı

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak isimler belli oldu.



NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak.

Dev final 10 Haziran'da 22.00'da oynanacak

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.



Final maçından zaferle ayrılacak iki Türkiyeli futbolcudan biri kupayı kaldırmaya hak kazanacak.