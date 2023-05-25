Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahne alacak isimler açıklandı
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nde Anitta ve Burna Boy sahneye çıkacak.
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak isimler belli oldu.
NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak.
Dev final 10 Haziran'da 22.00'da oynanacak
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.
Final maçından zaferle ayrılacak iki Türkiyeli futbolcudan biri kupayı kaldırmaya hak kazanacak.