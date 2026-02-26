Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen rüzgarı! Haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa arenasındaki etkileyici performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği başarılı oyunun ardından haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Juventus deplasmanında oynadığı son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında bir gol kaydeden Osimhen, UEFA tarafından haftanın en iyi oyuncuları arasında gösterildi. Adaylar, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak oylamayla belirlenecek.

Listede Osimhen'in yanı sıra Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt'ten Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid oyuncusu Alexander Sörloth da yer aldı.

Galatasaray son 16 turuna yükseldi

İstanbul'daki ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, İtalya'daki rövanşta 3-2 mağlup olmasına rağmen toplam skorda üstünlüğünü koruyarak son 16 turuna yükseldi. Osimhen'in deplasmanda attığı gol, tur yolunda kritik katkı sağladı.