S.Arabistan’ın varlık fonu PIF ile Aramco 5 kulüp satın aldı

Emre ERGÜL

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın açıkladığı “2030 Vizyonu” çerçevesinde dünyanın yeni finans merkezi ve Ortadoğu’nun yeni turizm destinasyonu olmak için kolları sıvayan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük 10 futbol liginden biri olmak için de düğmeye bastı.

Ülkenin 700 milyar dolar büyüklüğündeki varlık fonu PIF ile devlet petrol şirketi Aramco çok sayıda futbol kulübünü satın aldı. PIF, Suudi Arabistan profesyonel futbol liginde mücadele eden Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal ve Al-Nassr futbol kulüplerinin yüzde 75 hisselerini aldı.

Aramco da Al-Qadisiyah takımını satın aldı. PIF ve Aramco’nun bu yatırımları, Suudi Arabistan futbol ligini dünyanın en büyük 10 ligi arasına sokmayı ve daha fazla yatırım çekmeyi amaçlıyor. Suudi Arabistan yönetimi, ligin yıllık cirosunu 2030’a kadar 480 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

PIF’ten yapılan açıklamada “Yeni düzen, birçok yeni reklam ve sponsorluk anlaşmasının önünü açacak” denildi. 37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ocak ayında Al-Nassr’a transfer olmuştu. 2025’e kadar imza atan Ronaldo, yılda 200 milyon euro alacak.

Bu bir rekor! Suudiler, mayısta 7 Ballon d’Or sahibi Arjantinli yıldız Lionel Messi’ye de teklifte bulundu. Al-Hilal yıllık 434 milyon dolarlık rekor bir teklif sundu. Messi’nin Amerika Futbol Ligi MSL takımlarından Inter Miami ya da eski takımı İspanyol devi Barcelona’ya gitmesi de söz konusu. Spor dünyası nefesini tuttu, Messi’nin kararını bekliyor. Suudilerin bir diğer hedefi de Real Madrid’le yolları ayıran Karim Benzema oldu.

İngiliz The Guardian’ın haberine göre, Fransız futbolcu Al-Ittihad’a imza attı. Real Madrid’in hocası Carlo Ancelotti de “Mutlu değiliz ama kararına saygı duymalıyız” diyerek transferi doğruladı.

Resmi rakam açıklanmadı ancak İspanyol basını, Benzema’nın 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yılda 200 milyon dolar alacağını önde sürdü.

Amerikan New York Times gazetesine göre ise Suudilerin futboldaki atağının ardında Garry Cook bulunuyor. Spor markası Nike’ın eski üst düzey yöneticisi İngiliz Cook, Dünya Kupası düzenleyen Katar’ın “Ülkeyi futbolla tanıtalım” politikasını takip ediyor.

Suudiler birçok spor dalında 10 yılda 1.5 milyar dolarlık anlaşmalar imzaladı

Amerikan basınına göre Suudi Krallığı, 2014-2023 yılları arasında başta motor sporları olmak üzere birçok spor branşında 1.5 milyar dolarlık sponsorluk ve yatırım anlaşması yaptı.