Sessiz derbide Fenerbahçe Doğuş güldü

29 Ekim 2017

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank derbisine iki takım taraftarı da giremedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan derbideki tribün olayları nedeniyle verilen bir maçlık seyircisiz oynama cezasını bu sezonki karşılaşmada çekti.

Seyircisiz karşılaşmada Galatasaray Kulübünden basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal ile basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya, Fenerbahçe Kulübünden ise basketbol şubesinden sorumlu yönetici Ozan Balanban ve genel menajer Maurizio Gherardini tribünde yer aldı.

Derbide Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı 83-62 mağlup etti.

İstatistiklerle derbi

Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe Doğuş arasındaki derbinin en skorer oyuncusu sarı-lacivertli ekipten Marko Guduric oldu.

Fenerbahçe Doğuş'ta 18 sayı kaydeden Guduric, karşılaşmanın en skoreri olarak galibiyette önemli rol aldı. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu 16, Kostas Sloukas 12 sayıyla çift haneli skor üretti. Sarı-lacivertli ekipte, Ahmet Düverioğlu ile Jason Thompson 8'er, Brad Wanamaker 7, Egehan Arna 5, Barış Hersek 4, Nicolo Melli 3, Sinan Güler 2 sayı kaydetti.

Galatasaray Odeabank'ta ise Alexander Renfroe'nin 13 sayı, Richard Hendrix'in de 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Sarı-kırmızılılarda Dwight Hardy, Rakeem Christmas ve Göksenin Köksal 8'er, Michael Summers 7, Brian Hopson 4 ve Ege Arar 2 sayı buldu.

Karşılaşmada ribaunt, asist, top çalma ve serbest atış istatistikleri birbirine yakın olurken, fark 2 sayılık şutlardaki isabet oranları ile 3 sayılık basketlerde ortaya çıktı. Galatasaray Odeabanklı oyuncular, 42 şutta 21 isabet sağlayarak yüzde 50'de kalırken, Fenerbahçe Doğuşlu basketbolcular 32'de 24 ile yüzde 75 isabet yakaladı.

Üç sayı çizgisinin gerisinde 16 şutun 4'ünde skor bulan sarı-kırmızılı takım, bu alanda yüzde 25'te kaldı. Konuk takım Fenerbahçe Doğuş ise rakibine göre dış atışlardan 12 sayı fazla buldu. Sarı-lacivertliler, 24 adet 3'lük atışın 8'ini sayıya çevirdi ve yüzde 33,3'lük isabete ulaştı.

Kaynak: AA