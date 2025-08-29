Şimdiye dek aldığı tazminatların tutarı dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe Mourinho'ya ne kadar ödeyecek?
Jose Mourinho’nun Fenerbahçe macerası sona erdi. Ayrılık sonrası en çok merak edilen konu ise alacağı tazminat oldu. Portekizli teknik adam, kariyeri boyunca ayrıldığı kulüplerden yüksek tazminatlar almasıyla sık sık gündeme gelmişti. Peki Mourinho, Fenerbahçe’den ne kadar alacak? Daha önce hangi kulüplerden ne kadar tazminat aldı? İşte detaylar…
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Sarı-lacivertlilerin bu açıklaması sonrası futbol kamuoyunda tek bir soru öne çıktı: Mourinho ne kadar tazminat alacak?
Fenerbahçe’nin Mourinho'ya ödeyeceği tutar belli oldu
Mourinho’nun sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Ayrılık anlaşması gereği Jose Mourinho'ya tazminat olarak yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapılacak.
Mourinho’nun “tazminat” karnesi
Mourinho, kariyeri boyunca birçok kulüple yollarını ayırırken aldığı yüksek tazminatlarla da sık sık gündem oldu. İşte geçmişte aldığı rakamlar:
2007 Chelsea: 21 milyon euro
2013 Real Madrid: 20 milyon euro
2015 Chelsea: 14,5 milyon euro
2018 Manchester United: 20 milyon euro
2021 Tottenham: 21 milyon euro
2024 Roma: 3,5 milyon euro
2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro
Böylece Mourinho, kariyeri boyunca kulüplerden toplamda 115 milyon euroya yakın tazminat elde etmiş oldu.
Mourinho’nun Fenerbahçe karnesi
Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde Süper Lig’de zirve yarışını sürdürmüş ancak Avrupa kupalarında hedeflenen başarıya ulaşamamıştı.