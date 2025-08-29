Şimdiye dek aldığı tazminatların tutarı dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe Mourinho'ya ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Sarı-lacivertlilerin bu açıklaması sonrası futbol kamuoyunda tek bir soru öne çıktı: Mourinho ne kadar tazminat alacak?

Fenerbahçe’nin Mourinho'ya ödeyeceği tutar belli oldu

Mourinho’nun sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Ayrılık anlaşması gereği Jose Mourinho'ya tazminat olarak yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapılacak.

Mourinho’nun “tazminat” karnesi

Mourinho, kariyeri boyunca birçok kulüple yollarını ayırırken aldığı yüksek tazminatlarla da sık sık gündem oldu. İşte geçmişte aldığı rakamlar:

2007 Chelsea: 21 milyon euro

2013 Real Madrid: 20 milyon euro

2015 Chelsea: 14,5 milyon euro

2018 Manchester United: 20 milyon euro

2021 Tottenham: 21 milyon euro

2024 Roma: 3,5 milyon euro

2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro

Böylece Mourinho, kariyeri boyunca kulüplerden toplamda 115 milyon euroya yakın tazminat elde etmiş oldu.

Mourinho’nun Fenerbahçe karnesi

Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde Süper Lig’de zirve yarışını sürdürmüş ancak Avrupa kupalarında hedeflenen başarıya ulaşamamıştı.