Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı? Milan Skriniar Trabzonspor maçının kadrosunda var mı?

Fenerbahçe dün akşam Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ila sahasında karşılaştı. Sarı Kanarya bu maça yıldız futbolcusu Skriniar'dan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekip bir sonraki hafta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta Skriniar'ın olup olmayacağı merak ediliyor.

Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Milan Skriniar'a PFDK iki mazç cezası vermişti. Yıldız futbolcu Erzurum ve Gençlerbirliği maçında kadroda yer almayarak cezasını doldurdu.

Milan Skriniar Trabzonspor maçı ile birlikte tekrar ilk 11'e dönecek.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi saat 20.00'de başlayacak.