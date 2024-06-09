SON DAKİKA... Ali Koç, üç yıl daha Fenerbahçe başkanı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile selefi Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi bugün Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapıldı. Seçimli Olağan Genel Kurula binlerce kişi ilgi gösterdi. Fenerbahçeliler rekor seviyede oy kullandı.

Sandıklar saat 17:00 itibariyle kapandıktan sonra oy sayımına geçildi. Yaklaşık 2,5 saatlik sayımın ardından sonuçlar belli oldu. Toplam 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü Ali Koç, 10 bin 483'ünü ise Aziz Yıldırım aldı. Seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı.

Kürsüde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek şunları söyledi: "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."