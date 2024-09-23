Son Dakika: Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu! (Asım Pars kimdir)

Bosna Hersek gazetesi BH Basket'in haberine göre; Asım Pars, Bosna Hersek'in Kalesija şehrindeki evinde ölü bulundu. 48 yaşındaki eski basketbolcunun intihar ettiği öğrenildi.

Asım Pars Galatasaray ile başlayan Türkiye kariyerinde sırasıyla şu takımların formasını giydi:

* Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Ülkerspor, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin ve Erdemirspor.

Asım Pars kimdir?

1976'da Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde doğan Asım Pars, 2012/2013 sezonunun ardından profesyonel basketbol kariyerini sonlandırmıştı.

Asıl adı Asim Paščanović olan milli yıldız savaş nedeniyle 1993 yılında Türkiye'ye gelmişti.

2.13 metre boyunda ve 105 kilo ağırlığında olan basketbolcu pivot pozisyonunda oynuyordu.

Asım Pars, Türkiye'nin gümüş madalya kazandığı 2001 Avrupa Şampiyonası'nda 12 Dev Adam arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe'den Asım Pars için taziye mesajı

Fenerbahçe Beko Asım Pars'ın vefatı sonrasında sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* 2000-2001 sezonunda formamızı giyen milli sporcumuz Asım Pars’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Asım Pars’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

Beşiktaş'tan Asım Pars için taziye mesajı

Beşiktaş da milli basketbolcunun ardından taziye mesajı yayınladı:

* Eski milli basketbolculardan Asım Pars’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Asım Pars’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

Geçen günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Alkollü bir sürücünün 34 yaşındaki Karaman'a kaldırımda beklerken çarptığı, eski basketbolcunun olay yerinde yaşımını yitirdiği açıklanmıştı.