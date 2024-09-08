Son Dakika: Trafik kazası geçiren milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

Bursa Tofaş altyapısında yetişen 1990 doğumlu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Alkollü bir sürücünün 34 yaşındaki Karaman'a kaldırımda beklerken çarptığı belirtildi.



İlkan Karaman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

İlkan Karaman, Tofaş altyapısından çıktıktan sonra Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes ve son olarak Çayırova Belediyesi'nde forma giymişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan açıklama

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan İlkan Karaman'ın ölüm haberi üzerine peş peşe açıklamalar geldi.

Fenerbahçe İlkan Karaman için yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

* 2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

Beşiktaş'ın paylaşımı ise şöyle:

* 2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.