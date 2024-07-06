SON DAKİKA: EURO 2024'te Fransa yarı finalde İspanya'nın rakibi
Son dakika gelişmesi... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta Portekiz'e penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak yarı finale kaldı. Fransa bu sonuçla İspanya'nın rakibi oldu.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa, Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kalınca uzatma bölümlerine geçildi. İki uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa adını yarı finale yazdırdı. Fransa yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.