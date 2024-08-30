SON DAKİKA: Fenerbahçe, Alanyaspor'u üç golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, hata yapmadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan Fenerbahçe, ön alanda kazandığı toplarla pozisyonlar yakaladı. Birçok net gol pozisyonundan faydalanamayan sarı-lacivertliler, 43. dakikada aradığı gole Dusan Tadic'in ayağından ulaştı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya daha tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında Alanyaspor rakip yarı sahada daha fazla görüldü. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 65. dakikada Dusan Tadic, 67. dakikada da Edin Dzeko'nun golleriyle farkı 3'e çıkardı.

Kalan bölümde rakibine gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle 4 maç sonunda puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.