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Son dakika... Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

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Süper Lig’de şampiyonluk yarışı için kritik önemdeki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

Ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam