Son dakika: Fenerbahçe Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi
Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi.
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Fenerbahçe Spor Kulübü, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.