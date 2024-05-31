Fenerbahçe'nin Mourinho transferi: Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama

Sky Sports muhabiri, İtalyan spor yazarı Gianluca Di Marzio, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile iki yıllığına anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe’den resmi açıklama beklenirken, başkanlık yarışında Ali Koç ile yarışacak Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama geldi.

Jose Mourinho ismini gündeme getiren ve başkanlık vaadi olarak kullanan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Yönetim Mourinho ile anlaşmış sanırım. O taraf bana sordu. 'İmzalayın' dedim. 'Biz kazanırsak beraber çalışırız sorun yok' dedim" açıklaması yaptı.

Açıklama, Yıldırım'ın seçim çalışmaları faaliyetlerinin paylaşılması için açılan X hasabından paylaşıldı. Yıldırım’ın bu açıklamayı Mersin'de kulüp üyeleriyle yaptığı toplantıda sarf ettiği ifade edilidi.