Son dakika: Fenerbahçe Şampiyonlar Kupası’nı Kazandı!

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncularına ikincilik şiltleri, kupada 5. şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçeli voleybolculara da şampiyonluk madalyaları verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Liza Safranova'ya AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı takdim etti.

18 yaşındaki smaçör, kupayı havaya kaldırmasının ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluğu Queen'in kupa törenlerinin ikonikleşen şarkısı "We are the champions" eşliğinde kutladı.

Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" ödülü ise Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Melissa Vargas'a verildi.