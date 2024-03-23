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Son dakika... TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. Fenerbahçe, Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF’ye resmen başvuruda bulunmuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

Fenerbahçe, Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF’ye resmen başvuruda bulunmuştu.