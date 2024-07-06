SON DAKİKA: Türkiye EURO 2024'e veda etti

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı bugün Türkiye-Hollanda maçıyla sona erdi. A Milli Takım bugün Hollanda'yla yarı finale çıkmak için mücadele etti. Karşılaşmayı Fransa'dan Clement Turpin, Nicolas Danos ve Benjamin Pages trio'su yönetti.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

Samet Akaydın ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nı, Hollanda karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü savunma oyuncusu Samet Akaydın attı.

Samet, mücadelenin 35. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Samet, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Hollanda, İngiltere ile eşleşti

A Milli Futbol Takımı'nı eleyen Hollanda'nın yarı finaldeki rakibi İngiltere oldu. Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi 10 Temmuz Çarşamba günü Dortmund'da oynanacak.

Türkiye 2. yarı final şansını kaçırdı

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.

Milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Türkiye kadrosunda üç değişiklik

Berlin Olimpiyat'taki karşılaşmaya Türkiye'nin ilk 11'i Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler'den oluştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçının 11’ine göre 3 zorunlu değişiklik yaptı. Montella; Merih Demiral, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü’nün yerine Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’na görev verdi.

Hollanda ise Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo ve Depay'la sahada.