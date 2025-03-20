Son dakika: Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti?
Son dakika gelişmesi... A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
69. dakikada ay-yıldızlı takım yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın son çizgiden ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte omzuyla dokunan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu: 2-1.
73. dakikada A Milli Takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu, topu göğsüyle İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Milli futbolcu, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bolla'nın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa bekletmeden vuran Csoboth'un şutunda kale çizgisinin hemen önünde araya giren İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı.