Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'te çeyrek finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçeli Spor Kulübü sporcularından milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, konuya ilişkin resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde! Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, rakibini 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 💪 Tebrikler Busenaz! 💛💙" ifadelerini kullandı.
🇹🇷 Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 1, 2024
🥊 #Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, rakibini 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 💪
Tebrikler Busenaz! 💛💙
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