Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te çeyrek finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularından milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çakıroğlu'nun başarısı için şu ifadelere yer verdi:
"Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Finalde!🥊 #Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 💪Tebrikler Buse Naz! 💛💙"
🇹🇷 Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Finalde!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 1, 2024
🥊 #Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 💪
Tebrikler Buse Naz! 💛💙
pic.twitter.com/l0lrMXlVtA