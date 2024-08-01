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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te çeyrek finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularından milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda adını çeyrek finale yazdırdı. 

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çakıroğlu'nun başarısı için şu ifadelere yer verdi:

"Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Finalde!🥊 #Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 💪Tebrikler Buse Naz! 💛💙"

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