ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Spor
  • Süleymanoğlu'ndan sevindiren haber

Süleymanoğlu'ndan sevindiren haber

Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı görülen kanamanın gerilediği ve bilincinin açık olduğu belirtildi

Süleymanoğlu'ndan sevindiren haber
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı görülen kanamanın gerilediği ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde tedavisi süren Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonları normal seyrediyor.

Süleymanoğlu'nun, beyin damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak gelişen beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Kanamanın gerilediği ve Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Naim Süleymanoğlu için şu an herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek görülmediği aktarıldı.

Süleymanoğlu'na bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılmıştı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.