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Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Futbol tutkunları Süper Lig'in başlangıç tarihini araştırıyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı "Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

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Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Futbolseverler takımlarını bir an önce sahada görmek istiyor. Lig heyecanını yeniden yaşamak isteyenler araştırmalarını hızlandırmış durumda... Ağustos ayına kısa bir süre kaldı ve gittikçe artan soru "Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor" oluyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.

14 Ağustos Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum

15 Ağustos Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 | Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed - Erzurumspor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe

Kaynak: HABER MERKEZİ
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