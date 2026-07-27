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Futbolseverler takımlarını bir an önce sahada görmek istiyor. Lig heyecanını yeniden yaşamak isteyenler araştırmalarını hızlandırmış durumda... Ağustos ayına kısa bir süre kaldı ve gittikçe artan soru "Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor" oluyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.

14 Ağustos Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum

15 Ağustos Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Rizespor

19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor

21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 | Başakşehir - Kocaelispor

21.30 | Amed - Erzurumspor

21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe