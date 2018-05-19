Süper Lig şampiyonu Galatasaray!

19 Mayıs 2018

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde düğümü çözecek maçlar bugün oynandı. Galatasaray, Göztepe deplasmanında tek puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçta Galatasaray'ın golünü 66. dakikada Batefimbi Gomis attı.

Bu sonuç ile Galatasaray puanını 75'e çıkarak Spor Toto Süper Lig'de 21. kez şampiyon oldu.

"Demek ki doğru tweet atmışız"

Fatih Terim maç sonrası yaptığı açıklamada, "Göztepe ile başladık, Göztepe ile bitti. İzmir'de olduğuna çok sevinçliyim. Metin Oktay'ın memleketinde şampiyon olmak çok özel. Metin ağabeyi de buradan analım. Benim yedinci, camiamın yirmi birinci şampiyonluğu. Demek ki doğru bir tweet atmışız, burada kalmıştık" dedi.

Futbolcular sürpriz bir şekilde, 'İmparator Fatih Terim' sloganlarıyla basın toplantısına geldiler

Terim, "Florya'da kolay günler geçirmedik ama gerek eski başkan ve yönetimin yaptığı şeyler, gerekse mevcut başkan ve yönetimimizin bize sağladığı rahat ortam şampiyonluğumuzda çok önemli" ifadelerini kullandı.

Florya'da kutlama yok

Terim 17. kupasını kaldırdı

Galatasaray'ın şampiyonluk başarısı teknik direktör Fatih Terim'e 17. kupasını kazandırdı. Terim ligde ise 7. kez şampiyon oldu. Terim tüm başarılarını Galatasaray ile yaşadı.

Cengiz: Şampiyonluğu tüm camiaya hediye ediyoruz

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, geçen 3.5 ayda hiç demeç vermedim. Şimdi finale geldiğimiz için demeç veriyorum. Bu şampiyonluğu tüm camiaya hediye ediyoruz. 34. haftanın sonunda bu mutlu sona ulaştık. Başından beri hak ettiğimiz adil, doğru ve dürüst bir yarış sonunda ipi göğüsledik. Bütün rakiplerimizi de bir vesile kutluyorum. Camiaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Yurtta şampiyonluk kutlamaları

Cumhurbaşkanı'ndan kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer maçlar şu şekilde sonuçlandı:

Aynı anda başlayan 4 karşılaşmada ilk gol sesi Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa'dan geldi. Kasımpaşa 6. dakikada Ahmed Ildiz'in ayağından 1-0 öne geçti.

Kasımpaşa dakika 27.'de durumu penaltıdan bulduğu gol ile 2-0'a getirdi. Penaltıyı gole çeviren oyuncu ise Mbaye Diagne. Bu golden sadece 3 dakika sonra Edin Visca farkı 1'e indiren golü kaydetti. Skor Kasımpaşa'nın lehine 2-1. Başakşehir'de sahneye 36. dakikada Adebeyor çıktı. Durum 2-2. Adebayor 61. dakikada bir kez daha sahneye çıkıyor. Başakşehir maçta bu kez öne geçti. Durum 3-2. Maç bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe 28. dakikada Fernandao ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe dakika 34'te Atiker Konyaspor'lu Selim Ay'ın topu kendi ağlarına göndermesi ile farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe dakika 65'te Soldado'nun golüyle farkı 3'e çıkarıyor. Soldado golü penaltıdan kaydetti. Konyaspor bu golden 5 dakika sonra Fofana ile farkı 2'ye düşürdü. Konyaspor ilk golünden 3 dakika sonra bir gol daha buluyor. Golü atan oyuncu Jahovic. Maçta başka gol olmadı.

Beşiktaş 30. dakikada Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. Beşiktaş'a golü getiren şutu Talisca çekti. Dakika 50'de Cyle Larin farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sivasspor dakika 54'te durumu 2-1'e getiriyor. Sivas ekibinde golü Hakan Arslan kaydetti. Beşiktaş'da Cyle Larin bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş bu golden sadece 3 dakika sonra bir gol daha buldu. Golel birlikte Larin de hat-trick yaptı. Ryan Babel dakika 86'da farkı 4'e çıkaran golü attı. Maç 5-1 bitti.

Bu sonuçlarla Fenerbahçe ligi 2. sırada, Başakşehir 3. sırada ve Beşiktaş 4. sırada tamamladı.