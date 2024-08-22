Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
* 21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
24 Ağustos Cumartesi
* 19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
* 21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar
* 19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
* 21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
* 21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman