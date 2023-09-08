Suudi Pro Ligi'nde 1 milyar dolarlık transfer yapıldı

Emre ERGÜL

Al Hilal lider, Al Taawon ikinci, Ittihad da üçüncü sırada yer alıyor. Toplamda 1 milyar dolarlık yaz transferleriyle futbol ekonomisini alt üst eden SPL takımları ve yeni transferlerini bir tanıyalım:

ABHA: Son Dünya Kupası’nda Katar Milli Takımı’nı çalıştıran Polonyalı hoca Czeslaw Michniewicz çalıştırıyor. Eski PSG'li Grzegorz Krychowiak ve AC Milan’ın eski kalecisi Ciprian Tatarusanu oynuyor. En büyük yıldızı Lyon’dan gelen forvet Toko Ekambi.

AL AHLI: Ülkenin en büyük takımlarından biri. Riyad Mahrez’i 35 milyon dolara Manchester City’den aldılar. Newcastle’lı Allan Saint-Maximin, Liverpollu Roberto Firmino, Chelsea’nin eski kalecisi Edouard Mendy, milli stoperimiz Merih Demiral, Brezilyalı Roger Ibanez ve Fildişi Sahilli Franck Kessie en çok konuşulan yaz transferleri oldu.

AL-İTTIFAK: Steven Gerrard’ın yönettiği takım, 15 milyon dolara Jordan Henderson’u Liverpool’dan aldı. Lyon’dan Moussa Dembele, Brugges’dan Jack Hendry ve İsveçli santrafor Robin Quaison, Al-İttifak’ın yeni transferleri.

AL-FATEH: Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic’in hocalığını yaptığı takımda, eski Barçalı Cristian Tello ve eski Lyon’lu Jason Denayer oynuyor.

AL-FAYHA: Teknik patron Vuk Rasovic. Rangers’ta 24 gol atan Zambialı forvet Fashion Sakala, eski G.Saray ve Adana Demirsporlu Henry Onyekuru ağustosta imza attı.

AL-HAZEM: SPL’nin en “şöhretsiz” oyuncularından oluşan kadroya sahip. Tek “ünlüsü” Tunus milli takımından Aymen Dahmen.

AL-HILAL: 18 kez SPL şampiyonu olan Al-Hilal, ülkenin bir diğer ünlü takımı… F.Bahçe’nin eski hocası Jorge Jesus’un yönettiği takım, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Aleskandar Mitrovic ve Yassine Bounou’ya imza attırdı. Ancak en flaş transferleri, PSG’den 90 milyon euroya aldıkları Neymar…

AL-İTTIHAD: Tottenham’ın eski hocası Nuno Espirito Santo’nun yönettiği takım, ülkenin en eski futbol kulübü. Kuruluş yılı 1927… Karim Benzema, N’Golo Kante, Jota, Marcelo Grohe, Ahmed Hegazi, Igor Coronado ve Fabinho’yu aldılar.

AL-NASSR: 9 kez SPL kupasını kaldıran takımın yıldızı ocak ayında imza atan ve diğer dünya yıldızlarının Suudi Arabistan’ın yolunu tutmasında etkili olan Cristiano Ronaldo... Hocaları Portekizli Luis Castro… Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, Otavio, Aymeric Laporte, David Ospina, Talisca, Mukhtar Ali diğer yıldızları…

AL-OKHDOOD: Şampiyonlukları yok. Hocaları Jorge Mendonca. Takım “ünsüzler”den oluşuyor.

AL-RAED: Shakhtar Donetsk’in eski hocası Igor Jovicevic çalıştırıyor.

AL-RIYAD H: Uruguaylı kaleci Martin Campana ve eski Southamptonlu santrafor Juanmi, tek yıldızları.

AL-SHABAB: Ajax’ın eski hocası Marcel Keizer’in yönettiği takım, Ever Banage, Yannick Carrasco ve Gustavo Cuellar'ı renklerine bağladı.

AL-TAAWOUN: Brezilya teknik direktör Peiscles Chamusca’nın başında olduğu takımda, İspanyol orta saha Alvaro Medran var.

AL-TAI: Şampiyon kupası olmayan bir başka takım. Hocaları Hırvat Kresimir Rezic.

AL-WEHDA: 88 yıllık kulübün teknik patron eski Yunan kaleci Georgios Donis. Odion Ighalo, Oscar Duarte, Faycal Fajr ve kaleci Münir Mohamedi tek yıldızları.

DAMAC: Eski Rumen futbolcu Cosmin Contra’nın başında olduğu kulübün kadrosunda üç tanınmış isim var: Domagoj Antolic, Adam Maher ve Georges-Kevin Nkoudou.

KHALEEJ: Portekizli Pedro Emanuel’in hocalık yaptığı takım, geçen sezon ligden düşmekten son anda kurtulmuştu.