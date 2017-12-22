Terim 1.5 yıl Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
4. kez Galatasaray'da görev yapmaya hazırlanan Fatih Terim ile sarı kırmızılı kulüp 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Deneyimli çalıştırıcı için saat 16:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.
Fatih Terim kendi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek, "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullanmıştı. Ardından Sarı-kırmızılı kulüp de Twitter hesabından, "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajını paylaşmıştı.
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Kaynak: DHA