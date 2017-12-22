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Terim 1.5 yıl Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Terim 1.5 yıl Galatasaray'da
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4. kez Galatasaray'da görev yapmaya hazırlanan Fatih Terim ile sarı kırmızılı kulüp 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Deneyimli çalıştırıcı için saat 16:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

Fatih Terim kendi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek, "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullanmıştı. Ardından Sarı-kırmızılı kulüp de Twitter hesabından, "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajını paylaşmıştı.

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Kaynak: DHA

Fatih Terim galatasaray

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