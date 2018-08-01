TFF Başkanı: VAR çığır açacak

01 Ağustos 2018

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen VAR tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

Başkan Demirören, "Kulüplerimizin desteği, yönetim kurulumuzun kararıyla bu sezon VAR'ı hayata geçiriyoruz. Teknoloji artık futbolda vazgeçilmez bir unsur, bizler de UEFA EURO 2024 adayı federasyon olarak dünya ile VAR sistemini başlatıyoruz." diye konuştu.

Sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Yıldırım Demirören, "Hepimiz eminiz ki VAR, Türk futbolunda çığır açacak. Futbolun doğası gereği hata mutlaka olacaktır. Sistemin oturması için zaman tanımalı, sakin davranmalıyız. Eğer sabırsız olursak VAR, fayda değil zarar getirir" dedi.

Federasyon olarak, 2 yıldır VAR sistemini kullandıklarını söyleyen Demirören, "Kulüpler Birliği ile iş birliği halinde çalışmalarımızı yürüttük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Sayın Göksel Gümüşdağ'ın gösterdiği çabayı unutamayız. Kendisi özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde VAR'ın hayata geçmesi için büyük emek verdi. Yine Birlik adına, VAR hazırlıklarının başlamasına katkılarda bulunan başta Sayın Mesut Altan ve Sayın Mustafa Eröğüt, Hawk-eye firması ve Türk Telekom'a ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA