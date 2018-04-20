TFF olaylı derbi için karar tarihi verdi
TFF, kupada yarıda kalan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle alakalı kararını çarşamba günü vereceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle alakalı kararını 25 Nisan Çarşamba günü vereceğini açıkladı.
TFF'nin sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü toplanacak.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak."
Olaylı kupa derbisinin ardından gözler TFF'de