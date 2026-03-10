TFF'den Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.